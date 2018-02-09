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Власти Краснодарского края гарантируют командам ЧМ-2018 хороший прием и удобную логистику

Спорт
9 февраля, 17:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, февраля. /ТАСС

В регионе будут базироваться сборные Испании, Польши, Бразилии, Дании, Исландии и Швеции

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КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Участники чемпионата мира по футболу 2018 года, выбравшие на время турнира тренировочные базы в Краснодарском крае, получат не только качественные спортивные площадки, но и хорошие условия проживания и удобную логистику. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список тренировочных баз, которые будут использовать команды во время ЧМ-2018. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

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"Не случайно сборные выбрали именно Кубань - южный регион, отличающийся благоприятным климатом, комфортными условиями, великолепными футбольными полями и хорошей логистикой, связывающей отели, аэропорты и тренировочные площадки. Уверен, что мы обеспечим прием участников на самом высоком уровне, тренировочные площадки баз отвечают всем требованиям безопасности, которые предъявляет ФИФА", - сказал губернатор.

Он отметил, что всего в стране для 32 сборных, участвующих в турнире, были построены 64 базы, восемь из которых находятся в Краснодарском крае.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, в Сочи состоятся матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня).

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