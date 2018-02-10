Петухов: лыжники Устюгов и Ретивых необоснованно и несправедливо не допущены до ОИ-2018

ТАСС, 10 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) поступил несправедливо, не допустив российских лыжников Сергея Устюгова и Глеба Ретивых до Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал бронзовый призер Игр-2010 и чемпион мира - 2013 в командном спринте, лыжник Алексей Петухов.

Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда в пятницу отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм в Пхёнчхане. В их числе были Устюгов и Ретивых. Ранее МОК не пригласил Устюгова и Ретивых на Олимпиаду в Пхёнчхане без упоминания конкретных причин. При этом Международная федерации лыжного спорта разрешила выступать Устюгову и Ретивых по эгидой организации.

"Девятое февраля стало черным днем в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Устюгова и Ретивых до Игр-2018, - написал Петухов. - Это не придает МОК авторитета и независимости. Он подкуплен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и Олимпийской хартии, в их умах только доллары и засиженные кресла".

"Господин Томас Бах не понимает, что делает, он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы, чтобы именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность, мы жили этим на протяжении более года, и у нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена, - это Олимпийские игры, к которым человек идет не четыре года, а всю свою жизнь. Для Устюгова после неудачного спринта в Сочи 2014 года эта Олимпиада была бы триумфальной, для Ретивых эти Игры были бы первыми, и я думаю он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов, кто сейчас на Олимпиаде и хочу пожелать вам крепости, стойкости и спортивной злости, чтобы удача была на вашей стороне и в вашей душе играл праздник побед за всех нас", - добавил Петухов.

В пятницу состоялась официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр Пхёнчхане. Российские спортсмены из- за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Спортсмены будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.