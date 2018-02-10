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Кравцов: шорт-трекист Елистратов исполнил свою мечту, завоевав личную медаль Олимпиады

Спорт
10 февраля, 16:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Глава Союза конькобежцев России надеется, что бронза ОИ-2018 добавит спортсмену сил и настроения

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Семен Елистратов (справа)

Семен Елистратов (справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов давно шел к олимпийской медали в индивидуальных соревнованиях, а завоеванная бронза на Играх в Пхёнчхане стала исполнением его мечты. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В субботу Елистратов финишировал третьим на дистанции 1500 м. Эта бронза стала первой медалью для олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете.

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"Я очень рад за Семена, это большая его победа, он долго шел к ней, он заслужил ее. Это была его мечта - завоевать награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх. После всех несправедливостей, которые преследовали Семена в этом сезоне, он наконец сделал это, поднялся на подиум. Я надеюсь, что на этом все не закончится, а эта медаль добавит ему и сил, и настроения", - сказал Кравцов по телефону.

"То, что мы получили первую медаль в шорт-треке, является хорошим знаком. Потому что в Сочи в 2014 году первую награду для сборной России завоевала конькобежка Ольга Граф (бронза на дистанции 3000 м - прим. ТАСС). Очень надеюсь, что всем нашим ребятам повезет, что мы сможем достойно выступить в Пхёнчхане", - добавил он.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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