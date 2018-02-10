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Саночник Федоров не расстроен 13-м местом после двух попыток на ОИ

Спорт
10 февраля, 16:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсмен надеется, что заключительные попытки 11 февраля у него получатся лучше

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Степан Федоров, занимающий 13-е место после первых двух заездов на Олимпиаде в Пхёнчхане, не собирается расстраиваться из-за такого результата и верит, что заключительные попытки у него получатся лучше. Об этом Федоров сообщил журналистам.

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Российский саночник Репилов занимает третье место на ОИ-2018 после второй попытки

После первых двух заездов лидирует немец Феликс Лох. Представитель команды олимпийских атлетов из России Роман Репилов занимает третье место, Федоров - 13-е, Семен Павличенко - 17-е.

"Это Олимпиада, все должны получать удовольствие, - заметил Федоров. - Ошибки по трассе у меня есть, пока не знаю, почему так получается, ведь вчера на тренировках все удавалось. Но соревнования, как вы сами понимаете, это совсем другое".

"Смотрите, что с Семеном получилось. Да и у нас с Романом тоже были ошибки. Я не хочу сейчас расстраиваться, ведь нахожусь на Олимпийских играх. Верю, что завтра нам оставшиеся попытки удастся проехать успешней", - заключил саночник.

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