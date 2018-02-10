Саночник Федоров не расстроен 13-м местом после двух попыток на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Степан Федоров, занимающий 13-е место после первых двух заездов на Олимпиаде в Пхёнчхане, не собирается расстраиваться из-за такого результата и верит, что заключительные попытки у него получатся лучше. Об этом Федоров сообщил журналистам.

После первых двух заездов лидирует немец Феликс Лох. Представитель команды олимпийских атлетов из России Роман Репилов занимает третье место, Федоров - 13-е, Семен Павличенко - 17-е.

"Это Олимпиада, все должны получать удовольствие, - заметил Федоров. - Ошибки по трассе у меня есть, пока не знаю, почему так получается, ведь вчера на тренировках все удавалось. Но соревнования, как вы сами понимаете, это совсем другое".

"Смотрите, что с Семеном получилось. Да и у нас с Романом тоже были ошибки. Я не хочу сейчас расстраиваться, ведь нахожусь на Олимпийских играх. Верю, что завтра нам оставшиеся попытки удастся проехать успешней", - заключил саночник.