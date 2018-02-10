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Чемпион Олимпиады в шорт-треке Ли Хё Джун огорчен недопуском на Игры Виктора Ана

Спорт
10 февраля, 17:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсмен подчеркнул, что многому научился у Ана

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Ли Хё Джун

Ли Хё Джун

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун рассказал, что был огорчен новостью о недопуске Виктора Ана к участию в Играх-2018. Об этом он рассказал журналистам после победы.

Для Ли Хё Джуна золото Пхёнчхана стало третьим в карьере. Российский шорт-трекист Виктор Ан, до 2011 года представлявший Южную Корею, в составе азиатской сборной стал на ОИ-2006 в Турине трехкратным олимпийским чемпионом, а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира.

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"Я очень многому научился у Виктора Ана. Именно он сказал мне, что я могу действительно хорошо выступить в Турине, и мне повезло - я получил от него много полезных советов. У меня появилась мечта стать олимпийцем 2006 году, когда я его увидел Аном, - рассказал Лим Хё Джун. - Когда я узнал, что с ним произошло, я очень огорчился, для меня было бы чрезвычайно волнительно выступить в одном турнире с ним".

Лим Хё Джун принес своей стране первое олимпийское золото, вторым стал голландец Шинки Кнегт, третьим - российский шорт-трекист Семен Елистратов, который впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. На Играх в Сочи Елистратов стал чемпионом в эстафете.

В 2011 году Ан принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он завоевал три золотые награды. Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Игры-2018.

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