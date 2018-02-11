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Фигурист Соловьев назвал их с Бобровой прокат короткого танца лучшим в сезоне

Спорт
11 февраля, 6:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что атмосфера на арене была домашней

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Соловьев считает, что их с Екатериной Бобровой прокат в коротком танце в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном олимпийском турнире стал лучшим выступлением пары в сезоне. Об этом Соловьев рассказал журналистам.

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Боброва и Соловьев заняли третье место в коротком танце в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном олимпийском турнире.

"Прокатом мы очень довольны - был контакт между нами. По внутренним ощущениям, это был лучший прокат за сезон. Мы расстроены, что за румбу нам поставили только второй уровень, ведь мы очень много над ней работали. Завтра наша любимая произвольная, которую мы готовы проехать с таким же хорошим настроем", - сказал Соловьев.

Фигурист отметил, что атмосфера на арене была домашней. "Нас очень тепло принимали, домашняя атмосфера. Как только приехали сюда, нам начали писать люди из группы поддержки, и мы поняли, что будем как дома. Когда вышли на разминку, нас поддерживали даже местные, иностранцы", - отметил Соловьев.

После трех видов программы лидируют канадцы (27), американцы занимают второе место (23), олимпийские атлеты из России располагаются на третьей строчке (21). Женщины продемонстрируют короткую программу позднее в воскресенье. Командный турнир завершится 12 февраля.

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