Норвежские керлингисты стали последними полуфиналистами ОИ в дисциплине дабл-микст

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии по керлингу победила команду Китая в дисциплине дабл-микст в матче тай-брейка предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 9:7.

За китайскую команду выступают Ван Жуй и Ба Дэсинь. В состав норвежской сборной входят Кристин Моэн Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Ранее в полуфинал квалифицировались сборные Канады и Швейцарии, а также команда олимпийских атлетов из России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. В предварительном раунде канадцы заняли первое место с шестью победами и одним поражением, швейцарцы стали вторыми (пять побед и два поражения), олимпийские атлеты из России - третьими (четыре победы и три поражения).

Таким образом, в первом полуфинале турнира сыграют команды Канады и Норвегии, это встреча пройдет 12 февраля и начнется в 3:05 мск. Во втором полуфинале команда олимпийских атлетов из России встретится со швейцарской сборной, этот матч пройдет также 12 февраля (начало - 14:05 мск).

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Финал и матч за третье место пройдут 13 февраля. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Правила дабл-микста

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.

Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила, выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило.