Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские керлингисты обыграли южнокорейцев в дабл-миксте на Олимпиаде

Спорт
10 февраля, 4:59 дата обновления: 10 февраля, 5:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Брызгалова

Анастасия Брызгалова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Южной Кореи в дисциплине дабл-микст в пятом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

Смотрите также

Брызгалова: поддержка трибун хозяев ОИ-2018 не помешает керлингистам РФ

Крушельницкий: керлингисты РФ чувствуют ответственность из-за недопуска атлетов до ОИ

Российские керлингисты обыграли китайцев в дабл-миксте на Олимпиаде

Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа

За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Сборную Южной Кореи представляют Чан Хе Чи и Ли Ки Чон. Встречу посетили помощник президента РФ Игорь Левитин и посол РФ в Сеуле Александр Тимонин.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5) и китайцами (6:5). Для досрочного выхода в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте Брызгаловой и Крушельницкому необходимо одержать победу над командой Канады в следующем туре (встреча пройдет в субботу, начало в 14:05 мск).

В других матчах пятого тура китайцы нанесли поражение американцам (6:4), канадцы победили швейцарцев (7:2), норвежцы - финнов (7:6). В турнирной таблице лидерство делят канадцы, норвежцы и команда олимпийских атлетов из России (по четыре победы и одному поражению). 

Правила дабл-микста

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Восемь команд принимают участие в олимпийском турнире, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.

Смотрите также

Церемония открытия Олимпиады-2018 прошла под лозунгом "За мир во всем мире"

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.

Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила, выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило.

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама