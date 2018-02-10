Российские керлингисты обыграли южнокорейцев в дабл-миксте на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Южной Кореи в дисциплине дабл-микст в пятом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Сборную Южной Кореи представляют Чан Хе Чи и Ли Ки Чон. Встречу посетили помощник президента РФ Игорь Левитин и посол РФ в Сеуле Александр Тимонин.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5) и китайцами (6:5). Для досрочного выхода в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте Брызгаловой и Крушельницкому необходимо одержать победу над командой Канады в следующем туре (встреча пройдет в субботу, начало в 14:05 мск).

В других матчах пятого тура китайцы нанесли поражение американцам (6:4), канадцы победили швейцарцев (7:2), норвежцы - финнов (7:6). В турнирной таблице лидерство делят канадцы, норвежцы и команда олимпийских атлетов из России (по четыре победы и одному поражению).

Правила дабл-микста

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Восемь команд принимают участие в олимпийском турнире, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.

Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила, выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило.

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.