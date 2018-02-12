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Канадские керлингисты стали первыми финалистами ОИ в дисциплине дабл-микст

Спорт
12 февраля, 4:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

В полуфинальном матче канадцы победили норвежцев со счетом 8:4

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Кейтлин Лоус и Джон Моррис

Кейтлин Лоус и Джон Моррис

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по керлингу победила команду Норвегии в дисциплине дабл-микст в матче 1/2 финала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 8:4.

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В состав канадской сборной входят Кейтлин Лоус и Джон Моррис. За норвежскую команду выступают Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

В другом полуфинале в понедельник сыграют команды Швейцарии и олимпийских атлетов из России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, начало в 14:05 мск.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Финал и матч за третье место пройдут 13 февраля. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Правила дабл-микста

Команды в дабл-миксте состоят из одного мужчины и одной женщины. Оба спортсмена выступают как в роли скипа (капитан команды, определяющий стратегию игры), так и в роли свипа (игрок, натирающий лед щеткой). Матч состоит из восьми эндов (периодов), если по их итогам победитель не выявлен, то играется экстра-энд.

Каждая команда выполняет пять бросков за энд. Игрок, выполняющий первый бросок, выполняет также и последний бросок в этом энде. Другой игрок команды выполняет второй, третий и четвертый броски в этом энде. Игрок, выполняющий первый бросок, может меняться от энда к энду.

Ни один камень, включая "стационарные" камни и те, что находятся в доме, не может быть выбит за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. При нарушении этого правила выпущенный камень удаляется из игры, а все смещенные камни возвращаются на свои прежние позиции командой, не нарушавшей правило.

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