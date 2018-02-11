Крушельницкий: причиной поражения керлингистов РФ от швейцарцев стала расслабленность

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий из-за расслабленности проиграли сборной Швейцарии в дисциплине дабл-микст в заключительном матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал Крушельницкий.

Заключительная встреча предварительного раунда, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 8:9. После первых четырех эндов российская пара была впереди со счетом 7:2. В полуфинале россияне вновь встретятся со швейцарцами.

"Мы понимаем, что нельзя расслабляться, знали это всегда. Счет был слишком большим, мы были уверены, но расслабились. Соперник делал все то же, что и раньше. Просто они почувствовали уверенность, поняли, что нас можно догнать, а у нас игра перестала получаться", - сказал Крушельницкий.

"Мы старались сохранить концентрацию, но не получилось. Да, в полуфинале мы снова встретимся со швейцарцами. На других турнирах мы два подряд матча одному и тому же сопернику не проигрывали. Трудно объяснить, что произошло сегодня", - заключил спортсмен.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Полуфиналы состоятся 12 февраля. Финал пройдет 13 февраля.