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Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018

Спорт
12 февраля, 5:59 дата обновления: 12 февраля, 6:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

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Загитова получила 158,08 балла. Второе место заняла американка Мирай Нагасу (137,53), третье - канадка Габриэль Дэйлман (137,14). В короткой программе олимпийских атлетов из России представляла Евгения Медведева, которая также одержала победу. 

Для Загитовой, которая впервые принимает участие в Олимпиаде, данный результат в произвольной программе стал лучшим в карьере. Ранее она показала результат 157,97 балла по итогам исполнения произвольной программы на чемпионате Европы 2018 года. Загитова является чемпионкой Европы 2018 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2017. Данный сезон является дебютным для россиянки в одиночном катании.

Команда олимпийских атлетов из России после победы Загитовой в произвольной программе гарантировала себе серебро командного турнира, набрав 58 баллов. Лидером зачета является сборная Канады (63), которая обеспечила себе золото соревнований по итогам произвольной программы у одиночниц. На третьем месте находятся американцы (53).

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты.

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