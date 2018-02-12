Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Загитова получила 158,08 балла. Второе место заняла американка Мирай Нагасу (137,53), третье - канадка Габриэль Дэйлман (137,14). В короткой программе олимпийских атлетов из России представляла Евгения Медведева, которая также одержала победу.

Для Загитовой, которая впервые принимает участие в Олимпиаде, данный результат в произвольной программе стал лучшим в карьере. Ранее она показала результат 157,97 балла по итогам исполнения произвольной программы на чемпионате Европы 2018 года. Загитова является чемпионкой Европы 2018 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2017. Данный сезон является дебютным для россиянки в одиночном катании.

Команда олимпийских атлетов из России после победы Загитовой в произвольной программе гарантировала себе серебро командного турнира, набрав 58 баллов. Лидером зачета является сборная Канады (63), которая обеспечила себе золото соревнований по итогам произвольной программы у одиночниц. На третьем месте находятся американцы (53).

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты.