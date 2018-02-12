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Канадские керлингисты назвали "фантастическими" россиян Брызгалову и Крушельницкого

Спорт
12 февраля, 6:12 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник канадцы со счетом 8:4 победили команду Норвегии в дисциплине дабл-микст в матче 1/2 финала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане

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Кейтлин Лоус и Джон Моррис

Кейтлин Лоус и Джон Моррис

© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадские керлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис назвали фантастическими своих соперников по олимпийскому турниру в дабл-миксте россиян Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого. Такое мнение Лоус и Моррис высказали ТАСС.

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Российские керлингисты сыграют с командой Швейцарии в полуфинале дабл-микста на Олимпиаде

В понедельник канадцы со счетом 8:4 победили команду Норвегии в дисциплине дабл-микст в матче 1/2 финала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. В другом полуфинале сыграют команды Швейцарии и олимпийских атлетов из России в составе Брызгаловой и Крушельницкого, начало в 14:05 мск. На стадии предварительного раунда турнира канадский дуэт оказался сильнее россиян со счетом 8:2.

"Нам неважно, против кого играть в финале, у россиян и швейцарцев отличные команды. Поэтому нас в любом случае ждет тяжелый соперник. Но мы будем готовы, у нас есть поддержка на трибунах, поэтому канадская команда даст бой любому сопернику", - сказал Моррис.

"Соглашусь, нам будет приятно встретиться с любым соперником в финале. Но мне тяжело предсказать, кто окажется сильнее во втором полуфинале", - добавила Лоус.

"У россиян фантастическая команда, - продолжил Моррис. - Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжелым за сезон. Уверен, что их ждет отличное будущее. Здорово, что керлинг набирает популярность в России, в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого".

"Да, они невероятные. Если они показывают свою лучшую игру, то могут обыграть любого соперника", - заключила Лоус.

Дабл-микст на Олимпиаде

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Финал и матч за третье место пройдут 13 февраля.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

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