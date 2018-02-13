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Яшин: отсутствие игроков НХЛ может сделать олимпийский турнир еще интереснее

Спорт
13 февраля, 6:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Бывший игрок назвал российских хоккеистов фаворитами олимпийского турнира

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может сделать олимпийский турнир в Пхёнчхане еще интереснее. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной России Алексей Яшин.

Яшин трижды участвовал в Олимпиадах. В 1998 году он стал серебряным призером, в 2002 году - бронзовым.

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"Я считаю, что без игроков НХЛ турнир может стать еще интереснее. Очень много ребят, для которых это первая Олимпиада, они захотят себя проявить. Взять хотя бы сборную Канады, ее игроки, может быть, никогда не попали бы на Олимпиаду, если бы не отказ со стороны НХЛ. Здесь все будут стараться заявить о себе", - сказал Яшин.

Яшин назвал российских хоккеистов фаворитами олимпийского турнира. "Команда укомплектована, она будет фаворитом турнира. В плане мастерства к нашей команде нет никаких вопросов. Главное, чтобы они справились с волнением. Если им удастся раскрыться, то все будет в порядке", - отметил Яшин.

Яшин приехал на Олимпиаду в качестве эксперта канадского канала CBC. "Сейчас как раз определяемся с моими обязанностями. Наверное, это будут интервью между периодами, какая-то часть ведения матчей. Все это будет на английском языке, я никогда такого не делал, так что это для меня определенный вызов", - сказал Яшин.

Первый матч на олимпийском турнире российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии.

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