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"Тампа" проиграла "Торонто" в матче НХЛ, Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

Спорт
13 февраля, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Российский форвард продолжает лидировать в списке бомбардиров текущего чемпионата

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP/Chris O'Meara

ТАСС, 13 февраля. "Торонто" победил "Тампу-Бэй" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Торонто" отличились Вилльям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32), Янни Гурд (42). В составе "Тампы" отличились Алекс Киллорн (36), Никита Кучеров (41), Джеймс ван Римсдик (45). Для Кучерова эта шайба стала 30-й в сезоне, также он сделал 41 результативную передачу. Форвард продолжает лидировать в списке бомбардиров текущего чемпионата.

"Тампа" возглавляет Восточную конференцию с 79 очками, "Торонто" занимает третье место (73).

В следующем матче в среду "Тампа" сыграет в гостях с "Баффало", "Торонто" в четверг примет "Коламбус".

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