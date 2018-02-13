"Тампа" проиграла "Торонто" в матче НХЛ, Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 13 февраля. "Торонто" победил "Тампу-Бэй" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" отличились Вилльям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32), Янни Гурд (42). В составе "Тампы" отличились Алекс Киллорн (36), Никита Кучеров (41), Джеймс ван Римсдик (45). Для Кучерова эта шайба стала 30-й в сезоне, также он сделал 41 результативную передачу. Форвард продолжает лидировать в списке бомбардиров текущего чемпионата.

"Тампа" возглавляет Восточную конференцию с 79 очками, "Торонто" занимает третье место (73).

В следующем матче в среду "Тампа" сыграет в гостях с "Баффало", "Торонто" в четверг примет "Коламбус".