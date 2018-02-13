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Легков первым поздравил тренера Крамера с медалями российских лыжников на ОИ

Спорт
13 февраля, 17:54 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Во вторник медали в спринте завоевали россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова

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Александр Легков

Александр Легков

© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков одним из первых поздравил тренера российской команды Маркуса Крамера с двойным успехом лыжников на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом немецкий специалист рассказал ТАСС.

Во вторник медали в спринте завоевали россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова, которая тренируется в группе Крамера.

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"Мой телефон полон сообщений с поздравлениями. Кажется, первым пришло сообщение от Александра Легкова, он очень счастлив этому результату. Для нас всех это потрясающий результат. Каждый день я настраивал на такой результат во время собраний, поскольку это спорт и в нем все возможно", - сказал Крамер.

"Этот результат - особенный для тех ребят, которые не смогли сюда приехать", - добавил он.

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Легков и другие титулованные российские лыжники, в числе которых чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Крамер является руководителем тренерского штаба российских спортсменов на Олимпиаде.

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