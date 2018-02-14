Сиэтл подал заявку на вступление команды в НХЛ

ТАСС, 14 февраля. Сиэтл (штат Вашингтон) подал заявку на вступление команды города в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоимость заявки составит $650 млн. Отмечается, что команда из Сиэтла сможет выступить в лиге не раньше сезона-2020/21.

Ранее городской совет Сиэтла одобрил план реконструкции стадиона "Ки-Арена", стоимость которого составит $600 млн. Арена, построенная в 1962 году, была домашней площадкой для клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Сиэтл Суперсоникс" в период с 1967 по 1978 год, а также с 1985-го по 2008-й. Кроме того, на стадионе выступали различные студенческие команды по хоккею, баскетболу и американскому футболу.

В Сиэтле уже базировалась хоккейная команда под названием "Сиэтл Метрополитанс", которая стала первой командой из США, завоевавшей Кубок Стэнли. В 1917 году хоккеисты "Сиэтла" победили "Монреаль" в финальной серии со счетом 3-1. Тогда команды городов США и Канады соревновались в двух лигах - Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (PCHA) и Национальной хоккейной ассоциации Канады (NHA). Победители этих лиг выявляли обладателя Кубка Стэнли в финальной серии до трех побед, после сезона-1916/17 NHA была расформирована, а ее место заняла НХЛ, которая впоследствии включила команды PCHA.

"Вегас" заплатил за вступление $500 млн

Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас-Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от "Вегаса" вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. Команда получила название Vegas Golden Knights.

Перед вступлением в НХЛ клуб из Лас-Вегаса представил и провел предварительную программу сезонных абонементов, которая показала руководству лиги, что клуб сможет обеспечить достаточную явку болельщиков, которые купят данные абонементы.

Для формирования новой команды летом 2017 года прошел драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. Команды могли "защитить" от выбора по семь нападающих, три защитника и одного вратаря.

В текущем сезоне НХЛ "Вегас" сыграл 55 матчей, в которых набрал 76 очков. "Вегас" лидирует в турнирной таблице Западной конференции и претендует на выход в плей- офф по итогам дебютного регулярного чемпионата.