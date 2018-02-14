Дацюк, Ковальчук и Мозякин начнут матч ОИ со словаками в одном сочетании

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Звено в составе Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Сергея Мозякина начнет матч команды олимпийских атлетов из России против сборной Словакии на олимпийском турнире. Об этом журналистам сообщил тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.

Трое нападающих тренировались в таком сочетании во вторник, а также на раскатке в день игры.

"Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию, - сказал Витолиньш. - Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки".

Ранее тренер рассказал, что на игру со словаками, скорее всего, будут заявлены семь защитников и 13 нападающих - не сыграют защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков. "На данный момент сыграем по схеме 7+13, но давайте доживем до вечера", - отметил специалист.

Витолиньш подчеркнул, что игроки сборной Словакии не испытывают психологического давления, так как от них на Олимпиаде не ждут высоких результатов. "Но игроки у них мастеровитые, большую часть мы знаем. Чешская и словацкая школы вообще хорошие, с матчами Евротура предстоящую игру не сравнить", - сказал он.

Матч команды олимпийских атлетов из России со сборной Словакии начнется в 15:10 мск.