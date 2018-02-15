Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Жамалетдинов восстановились от повреждений

ТАСС, 15 февраля. Защитник российского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий и нападающий Тимур Жамалетдинов восстановились от повреждений и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В общей группе наравне со всеми тренировались Алексей Березуцкий и Тимур Жамалетдинов. Георгий Щенников пока продолжает работать по индивидуальной программе", - говорится в сообщении.

Березуцкий получил травму в ноябре прошлого года. Жамалетдинов повредил связки правого голеностопа на первом испанском сборе команды в январе. ЦСКА 21 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды". Березуцкий и Жамалетдинов пропустили первую встречу, которая завершилась со счетом 0:0.