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Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Жамалетдинов восстановились от повреждений

Спорт
15 февраля, 4:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Армейцы 21 февраля проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды"

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ТАСС, 15 февраля. Защитник российского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий и нападающий Тимур Жамалетдинов восстановились от повреждений и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"В общей группе наравне со всеми тренировались Алексей Березуцкий и Тимур Жамалетдинов. Георгий Щенников пока продолжает работать по индивидуальной программе", - говорится в сообщении.

Березуцкий получил травму в ноябре прошлого года. Жамалетдинов повредил связки правого голеностопа на первом испанском сборе команды в январе. ЦСКА 21 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды". Березуцкий и Жамалетдинов пропустили первую встречу, которая завершилась со счетом 0:0.

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