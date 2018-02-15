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Российская биатлонистка Кайшева стартует 25-й в индивидуальной гонке на ОИ, Акимова - 52-й

Спорт
15 февраля, 6:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка Пхёнчхана немка Лаура Дальмайер стартует 80-й

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Ульяна Кайшева

Ульяна Кайшева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская биатлониста Ульяна Кайшева начнет индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пхёнчхане с 25-й позиции, Татьяна Акимова уйдет на старт 52-й. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Двукратная олимпийская чемпионка Пхёнчхана немка Лаура Дальмайер стартует 80-й.

В спринте Татьяна Акимова заняла 20-е место, Ульяна Кайшева - 33-е. В гонке преследования Акимова стала 31-й, Ульяна Кайшева - 52-й.

Женский индивидуальная гонка в рамках Олимпиады пройдет в четверг, начало - 11:15 мск. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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