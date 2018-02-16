Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Ткаченко идет 34-й после первой попытки в горнолыжном слаломе на Олимпиаде

Спорт
16 февраля, 5:58 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Первенствовала в первой попытке швейцарка Венди Хольденер, второе место заняла шведка Фрида Хансдоттер, третье - ее соотечественница Анна Свенн- Ларсон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко занимает 34-е место после первой попытки в дисциплине слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 53,22 секунды.

Смотрите также

Решение о дальнейшем участии горнолыжника Трихичева в ОИ пока не принято

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль завоевал золото Олимпиады в скоростном спуске

Горнолыжник Андриенко не сможет выступить на ОИ в гигантском слаломе из-за травмы

Первенствовала в первой попытке швейцарка Венди Хольденер (48,89), второе место заняла шведка Фрида Хансдоттер (49,09), третье - ее соотечественница Анна Свенн- Ларсон (49,29). Одна из 10 представителей КНДР в индивидуальных видах текущей Олимпиады, горнолыжница Ким Ри Хян, стала 59-й (1.18,17).

По различным причинам не смогли финишировать в заезде 19 горнолыжниц, среди которых американка Рези Стиглер, итальянка Марта Бассино и британка Алекс Тилли.

Изначально женские соревнования в слаломе должны были пройти 14 февраля, однако из-за сильного ветра были перенесены. Погодные условия неоднократно становились причиной для переноса состязаний в горнолыжном спорте и сноуборде на текущей Олимпиаде.

Второй заезд в данной дисциплине у женщин состоится позже в четверг, начало - 07:15 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Российский фигурист Алиев заявил, что не волновался перед дебютом на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама