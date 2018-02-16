Россиянка Ткаченко идет 34-й после первой попытки в горнолыжном слаломе на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко занимает 34-е место после первой попытки в дисциплине слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 53,22 секунды.

Первенствовала в первой попытке швейцарка Венди Хольденер (48,89), второе место заняла шведка Фрида Хансдоттер (49,09), третье - ее соотечественница Анна Свенн- Ларсон (49,29). Одна из 10 представителей КНДР в индивидуальных видах текущей Олимпиады, горнолыжница Ким Ри Хян, стала 59-й (1.18,17).

По различным причинам не смогли финишировать в заезде 19 горнолыжниц, среди которых американка Рези Стиглер, итальянка Марта Бассино и британка Алекс Тилли.

Изначально женские соревнования в слаломе должны были пройти 14 февраля, однако из-за сильного ветра были перенесены. Погодные условия неоднократно становились причиной для переноса состязаний в горнолыжном спорте и сноуборде на текущей Олимпиаде.

Второй заезд в данной дисциплине у женщин состоится позже в четверг, начало - 07:15 мск.