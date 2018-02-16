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Шведские керлингисты победили американцев в матче предварительного раунда на ОИ

Спорт
16 февраля, 6:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 10:4

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Швеции по керлингу обыграла команду США со счетом 10:4 в четвертом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В других матчах итальянцы проиграли сборной Дании (4:6), команда Норвегии победила южнокорейцев (7:5). В турнирной таблице лидируют канадцы и шведы (по три победы), третьей идет сборная Великобритании.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.

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