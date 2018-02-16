Сноубордистка Пауль считает хорошим результатом попадание в полуфинал на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Пауль считает хорошим результатом попадание в полуфинал в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Пауль не смогла выйти в финал, заняв итоговое 12-е место. Мария Васильцова завершила выступление в четвертьфинале.

"Я очень счастлива, мне было приятно откатать эту гонку, - сказала Пауль. - Не могу объяснить то, что произошло в полуфинале. Конечно, это не было запланировано, но так сложились обстоятельства".

"Конечно, полуфинал - это успех. Мы с Марией Васильцовой - первые российские девушки, которые выступали на Олимпийских играх [в сноуборд-кроссе]. Начинаешь сразу видеть, к чему стремиться, когда останавливаешься за шаг до финала", - добавила спортсменка.