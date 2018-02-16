Российские спортсмены завоевали три медали в седьмой день Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России завоевала одну серебряную и две бронзовые медали в седьмой соревновательный день Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Никита Трегубов стал вторым в скелетоне. Денис Спицов занял третье место в лыжной гонке на 15 км, а конькобежка Наталья Воронина показала третий результат на дистанции 5000 м. Российские хоккеисты одержали первую победу на турнире, со счетом 8:2 разгромив сборную Словении.

Занявший пятое место в общем зачете Кубка мира по скелетону Трегубов, которому в среду исполнилось 23 года, уступил лишь лидеру сезона - Юн Сун Бину из Южной Кореи, который показал лучшее время в каждой из четырех попыток. Третьим стал британец Доминик Парсонс. После двух попыток в четверг Трегубов занимал второе место, но в третьем заезде показал лишь пятый результат. Однако россиянин успешно выступил в четвертой попытке, а конкуренты допустили ошибки.

В пятницу стартовали и соревнования по скелетону у женщин, где россиянки не выступают. После двух попыток лидерство захватила немка Жаклин Лёллинг, которая лишь на 0,02 секунды опережает Янину Флок из Австрии и на 0,10 секунды олимпийскую чемпионку из Великобритании Элизабет Ярнольд.

Спицов добежал до бронзы

Занявший четвертое место в 30-километровом скиатлоне Денис Спицов стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Золото завоевал швейцарец Дарио Колонья, серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер. Россиянин Андрей Мельниченко стал 14-м, Андрей Ларьков - 20-м, Алексей Виценко - 48-м.

21-летний Спицов две недели назад победил на юниорском чемпионате мира и уже стал открытием своего первого крупного взрослого турнира - Олимпийских игр. Уроженцу Вологодской области не удалось потеснить лидеров с пьедестала в сложнейшем скиатлоне, однако на дистанции 15 км свободным стилем ему удалось опередить сразу нескольких фаворитов.

15-километровая гонка проходила с раздельным стартом, после Спицова выступали все сильнейшие, но из них опередить российского лыжника удалось лишь ставшему четырехкратным олимпийским чемпионом Колонье и Крюгеру, выигравшему в Пхёнчхане скиатлон. Позади остались и опытнейший норвежец Мартин Сундбю, ставший вторым в скиатлоне, и лидер мирового сезона в дистанционных видах француз Морис Манифика.

"Конечно, пока лучший лыжник в мире - это Дарио Колонья, но я - один из лучших. Было нервозно, ожидание тоже было томительным, соперники бежали медленно. Посвящаю бронзовую медаль отцу, я благодарен за то, что он привел меня в лыжи", - заявил Спицов. Олимпийский призер рассказал, что несколько лет назад мог перейти в биатлон, однако все-таки решил продолжить заниматься лыжами, отправившись в Тюменскую область.

Отец лыжника, прапорщик милиции Сергей Спицов, погиб в 2009 году в ДТП во время исполнения служебных обязанностей.

Ворониной помогла Сабликова

Бронзовую медаль на дистанции 5000 м завоевала российская конькобежка Наталья Воронина, уступив лишь Эсме Виссер из Нидерландов и чешке Мартине Сабликовой. 23-летняя спортсменка из Нижнего Новгорода бежала в последней паре вместе с Сабликовой, которой уступила более двух секунд, однако сумела опередить остальных претенденток на награды.

Воронина рассказала, что несколько раз во время Олимпиады тренировалась с командой Сабликовой, поскольку в Пхёнчхане не было ее личного тренера Павла Абраткевича, которого Международный олимпийский комитет не допустил до Игр. "Считаю, что Наталья пробежала очень здорово. До забега я подумала, что хорошо было бы, если она сможет помочь мне, а я - ей, что и произошло", - сказала 30-летняя Сабликова.

Спортсменка из Чехии стала лучшей на дистанции 5000 м на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, а также является в этом виде девятикратной чемпионкой мира, однако на сей раз осталась без золота. Победу одержала 22-летняя чемпионка Европы Эсме Виссер из Нидерландов, которая проводит лишь первый сезон в составе национальной команды.

"Бежала последние круги из последних сил, отдавала все на результат, но не осознавала, что это будет призовое место. Смогла собраться психологически после 3000 м, где выступила неудачно (10-е место - прим. ТАСС). Я сильно после этого расстроилась, не рассчитывала ни на что, но все-таки Павел Абраткевич мне все говорил, что я могу", - рассказала Воронина.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало восемь медалей - две серебряные и шесть бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, а также Никита Трегубов (скелетон), бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км) и Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м).

Разгром Словении

Первую победу на турнире одержали российские хоккеисты, со счетом 8:2 разгромив соперников из Словении. В составе россиян отличились Сергей Мозякин (19-я минута), Илья Ковальчук (19, 38), Александр Барабанов (27), Илья Каблуков (29), Кирилл Капризов (31, 42, 48). На 27-й минуте Каблуков не смог реализовать буллит. У словенцев отличились Ян Муршак (34) и Жига Панце (60).

Две шайбы подопечные Олега Знарка забросили в большинстве. Ворота первые два периода защищал Василий Кошечкин, которого во втором перерыве при счете 6:1 заменил Илья Сорокин.

По мнению тренера российских хоккеистов, несмотря на крупную победу, игру россиян нельзя было назвать идеальной. "Были ошибки, но процентов на 60 я увидел то, что хотел", - подчеркнул Знарок. Матч со словенцами из-за недомогания пропустил нападающий Вадим Шипачев, который, по словам Знарка, может сыграть в следующем матче. При этом заменивший Шипачева партнер по СКА Илья Каблуков отметился заброшенной шайбой.

20-летний Капризов стал одним из самых молодых отечественных хоккеистов, сделавших хет-трик в матче олимпийского турнира. В 1980 году Владимир Крутов забросил три шайбы в ворота команды Нидерландов (17:4) в 19 лет и 258 дней. "Сегодня мне очень помогали партнеры, здорово отдавали, - сказал Капризов. - Со всеми играть отлично, вы сами знаете, кто такой Дацюк".

Автор дубля в ворота словенцев Илья Ковальчук довел число своих голов на Олимпиадах до 11, повторив достижение Павла Буре. Однако Ковальчук сыграл на пяти Олимпиадах и провел уже 25 матчей, тогда как на счету Буре лишь 12 матчей на Играх-1998 и Олимпиаде-2002.

"Хорошо, что сегодня много забили, разные тройки, разные ребята. Самое большое удовольствие доставило то, как мы сегодня сыграли в большинстве (две шайбы из трех попыток - прим. ТАСС), мы сделали правильные выводы после первой игры", - рассказал Ковальчук.

Шансы на первое место остаются

Команда олимпийских атлетов из России набрала три очка, сохранив шансы на первое место в группе, что позволит досрочно выйти в 1/4 финала. Лидирует в группе В команда США - 4 очка, три очка у словаков, которые опережают российских хоккеистов благодаря победе в личной встрече (3:2). Два очка у замыкающих таблицу словенцев.

Сохранить надежды на победу в группе российским хоккеистам позволили американцы, которые со счетом 2:1 обыграли словаков. В субботу российские хоккеисты сыграют с американцами. Подопечные Знарка станут в группе первыми, если обыграют американцев, а словацкая команда в заключительном матче не сумеет победить словенцев в основное время.

Российские хоккеисты могут занять первое место даже в случае победы в овертайме или серии буллитов, если при этом словаки уступят словенцам. Если команда олимпийских атлетов из России, сборные Словении и США наберут по пять очков, у российских хоккеистов будет преимущество над конкурентами по результатам личных встреч.

Во втором туре в группе С вторые победы одержали команды Финляндии и Швеции, которые набрали по шесть очков и в воскресенье в очной встрече разыграют первое место. Финны со счетом 5:1 победили норвежцев, а шведы - немцев (1:0).

Алиев идет пятым

В пятницу состоялась короткая программа у фигуристов, после которой лидерство захватил олимпийский чемпион и чемпион мира из Японии Юдзуру Ханю. Он на четыре с лишним балла опережает испанца Хавьера Фернандеса, третьим идет еще один японец Сёма Уно, четвертым - китаец Цзинь Боян. Пятое место занимает серебряный призер чемпионата Европы россиянин Дмитрий Алиев, который имеет в активе на 4,19 балла меньше, чем Уно. Михаил Коляда показал восьмой результат.

В сноуборд-кроссе золотую медаль у женщин завоевала итальянка Микела Мойоли, серебряным призером стала француженка Джулия Перейра де Соуза Мабило. Бронзу завоевала Ева Самкова из Чехии. Россиянка Кристина Пауль стала шестой в малом финале и заняла итоговое 12-е место. Мария Васильцова завершила выступление в четвертьфинале.

Российские керлингистки провели третий матч на турнире, проиграв команде Швеции со счетом 4:5 в дополнительном энде. На счету команды Виктории Моисеевой одна победа при двух поражениях, россиянки делят 5-9-е места. Лидируют с тремя победами керлингистки Швеции и Японии.

В субботу российские керлингистки проведут сразу два матча - против сборных США и Японии. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды по итогам предварительной стадии, где выступают 10 сборных. В мужском турнире в пятницу прошли два тура, с четырьмя победами лидируют команды Канады и Швеции.

Первое золото Белоруссии

Анна Гуськова принесла Белоруссии первое золото Игр в Пхёнчхане, победив в акробатике - дисциплине фристайла. Второе место заняла китаянка Чжан Синь, третьей стала ее соотечественница Кун Фаньюй.

На старт в этой дисциплине вышли четыре российские фристайлистки. Любовь Никитина и Александра Орлова добрались до второго финала, однако не смогли попасть в шестерку лучших, показав соответственно седьмой и восьмой результаты. Кристина Спиридонова в первом финале стала 11-й, Алина Гриднева заняла 21-е место в квалификации.

Шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер завоевала золотую медаль в слаломе. Серебряным призером стала швейцарка Венди Хольденер, бронзу выиграла австрийка Катарина Галльхубер. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко стала 32-й.

Для 32-летней шведки Олимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере. В Ванкувере Хансдоттер в слаломе стала 15-й, в Сочи - пятой. Также на ее счету два серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Майер стал двукратным

Австриец Маттиас Майер стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в Пхёнчхане в дисциплине супергигант. Второе место занял швейцарец Беат Фойц, третье - норвежец Хьетиль Янсруд. Четыре года назад Майер выиграл в Сочи соревнования в скоростном спуске.

В пятницу состоялась квалификация в прыжках на лыжах с большого трамплина у мужчин, в финал сумели пробиться все четыре российских участника - Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров.

Всего в финал вышли 50 спортсменов. Лучший результат показал норвежец Роберт Юханссон, который в Пхёнчхане стал бронзовым призером на среднем трамплине. Второе место занял его соотечественник и серебряный медалист Игр-2018 Йоханн Андре Форфанг. Японец Рею Кобаяси квалифицировался в финал с третьей позиции.

Медали в прыжках на лыжах с большого трамплина будут разыграны 17 февраля по результатам двух попыток.