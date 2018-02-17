Российские хоккеисты сыграют с американцами на олимпийском турнире в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Девять комплектов медалей будет разыграно в субботу на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, скелетоне, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, скоростном беге на коньках, фристайле и шорт-треке.

Российские хоккеисты в 15:10 мск проведут заключительный матч группового турнира против соперников из США. После двух туров американцы лидируют в группе В, набрав 4 очка, по три очка у словацких и российских хоккеистов, два очка набрала словенская сборная. Заключительные матчи в группе будут сыграны одновременно. Россияне и американцы выйдут на лед хоккейного центра в Канныне, в это же время на арене университета Квандон сыграют сборные Словакии и Словении.

Подопечные Олега Знарка станут в группе первыми, если обыграют американцев, а словацкая команда не сумеет победить соперников из Словении в основное время. Российские хоккеисты могут занять первое место даже в случае победы в овертайме или серии буллитов, если при этом команда из Словакии уступит словенцам. Даже если команды олимпийских атлетов из России, Словении и США наберут по пять очков, у российских хоккеистов будет преимущество над конкурентами по результатам личных встреч.

Сборная США на Олимпиаде составлена в основном из игроков, выступающих в европейских клубах, в том числе и в Континентальной хоккейной лиге, которую представляют голкипер Райан Заполски, защитник Мэтт Гилрой и форвард Брайан О'Нилл из "Йокерита", спартаковский нападающий Райан Стоа и защитник "Сочи" Джонатон Блум. Американская команда в Пхёнчхане стартовала с неожиданного поражения в овертайме от словенцев (2:3), однако затем сумела обыграть словаков (2:1) благодаря двум шайбам выступающего в студенческой лиге США Райана Донато.

Возглавляет сборную США финалист Кубка Канады 1991 года Тони Гранато, который работал в клубе "Колорадо", а его помощниками являются известные в прошлом игроки американской сборной Крис Челиос и Скотт Янг.

В субботу также состоятся матчи второго тура в группе А, где в 06:10 мск сыграют команды Канады и Чехии, а в 10:40 - Южной Кореи и Швейцарии. После первого тура по три очка имеют команды Канады и Чехии, так что победитель их очной встречи может гарантировать себе первое место в группе.

Хоккеистки сыграют за полуфинал

В 06:10 мск женская команда олимпийских атлетов из России по хоккею проведет четвертьфинальный матч против соперниц из Швейцарии. Российские хоккеистки на предварительной стадии выступали в сильнейшей группе А и проиграли все три встречи командам США, Канады и Финляндии с общим счетом 1:15. Швейцарская команда в группе В победила трижды, забросив 13 шайб при всего двух пропущенных, однако в соперниках у них были не главные претенденты на медали, а уже выбывшие из борьбы на олимпийском турнире сборная Японии и объединенная команда Кореи, а также шведские хоккеистки.

В 2014 году в Сочи женская сборная Швейцарии впервые завоевала олимпийские медали, став бронзовым призером, в 1/4 финала победив россиянок со счетом 2:0. При этом на прошлогоднем чемпионате мира в США швейцарская команда едва не покинула дивизион сильнейших, сохранив место лишь в переходных матчах с чешками. На чемпионатах мира сборная Швейцарии стала призером также лишь раз - в 2012 году, россиянки же становились третьими в 2001, 2013 и 2016 годах.

Победитель матча российских и швейцарских хоккеисток в полуфинале 19 февраля сыграет со сборной Канады. В 10:40 мск в другом четвертьфинале женского турнира сыграют команды Финляндии и Швеции, в полуфинале участника этой встречи уже ожидают американки.

В 04:00 мск начнется произвольная программа у мужчин в фигурном катании. Накануне спортсмены исполнили короткую программу, после которой лидерство захватил олимпийский чемпион и чемпион мира из Японии Юдзуру Ханю. Он на четыре с лишним балла опережает испанца Хавьера Фернандеса, третьим идет другой японский фигурист Сёма Уно, четвертым - китаец Цзинь Боян.

Пятое место занял российский фигурист Дмитрия Алиев, который отстает от призовой позиции на 4,19 балла. Михаил Коляда показал восьмой результат. Произвольную программу исполнят 24 фигуриста, Коляда выйдет на лед 16-м, Алиев - 19-м.

Российские керлингистки проведут в субботу два матча предварительной стадии. В 03:05 мск команда Виктории Моисеевой сыграет против соперниц из США во главе со скипом Ниной Рот, а в 14:05 мск россиянки встретятся с командой Японии, которую возглавляет Сацуки Фудзисава. После трех сыгранных матчей японская сборная лидирует в женском турнире, одержав, как и шведки, три победы, российские керлингистки с одной победой делят 5-9-е места.

Лыжницы пробегут эстафету

В 12:30 мск стартует женская эстафета 4х5 км в лыжных гонках - самом пока медальном виде Олимпиады для российских спортсменов. В составе команды олимпийских атлетов из России выступят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

На старт эстафеты выйдут 14 команд, россиянки стартуют в первом ряду вместе с другими фаворитами - командами Норвегии, Швеции, Финляндии и США.

В 14:15 мск состоится биатлонная гонка с масс-старта на 12,5 км у женщин, в которой примут участие 35 лучших спортсменок, отобравшихся по итогам нынешнего сезона в Кубке мира и выступлениям в предыдущих олимпийских гонках. В их число вошла россиянка Татьяна Акимова, которая будет стартовать в восьмом ряду.

В кубковом сезоне состоялись три гонки с масс-старта, которые выиграли француженка Жюстин Бреза, финка Кайса Мякяряйнен и белоруска Дарья Домрачева. Год назад на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене масс-старт выиграла ставшая в Пхёнчхане уже двукратной олимпийской чемпионкой Лаура Дальмайер из Германии. В 2014 году в Сочи титул в этом виде завоевала Домрачева, на Играх 2018 года до медалей пока не добравшаяся.

Первые три стартовых номера на предстоящей гонке получили Дальмайер, олимпийская чемпионка в индивидуальной гонке Ханна Эберг из Швеции и вице-чемпионка Пхёнчхана в спринте норвежка Марте Олсбю.

Елистратов пробежит тысячу

Два комплекта наград будут разыграны в субботу в шорт-треке - мужчины будут соревноваться на дистанции 1000 м, женщины - 1500 м, финалы в этих видах начнутся после 15:05 мск. В четвертьфинал мужской 1000-метровки вышел бронзовый призер Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м Семен Елистратов, который стартует в одном забеге с Шинки Кнегтом из Нидерландов - вице-чемпионом Игр на 1500 м.

Четыре года назад в Сочи Кнегт стал бронзовым призером на 1000 м, уступив лишь не получившим приглашения от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду в Пхёнчхан российским спортсменам Виктору Ану и Владимиру Григорьеву.

Женщины на 1500-метровой дистанции стартуют с предварительных забегов, где примут участие Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова - вице-чемпионка Европы 2017 года на этой дистанции. Фавориты в этом виде - Чхве Мин Джон и вице-чемпионка Игр 2014 года в Сочи Сим Сук Хи из Южной Кореи, а также канадки Ким Бутен, Валери Мальте и Марианн Сен-Желе.

В 14:20 мск продолжатся соревнования скелетонисток, которым предстоят решающие третья и четвертая попытки. После двух заездов лидерство захватила немка Жаклин Лёллинг, которая лишь на две сотые секунды опережает Янину Флок из Австрии и на 10 сотых - олимпийскую чемпионку Сочи британку Элизабет Ярнольд.

Прыгуны на лыжах в 15:30 мск продолжат выступление на большом трамплине, где в финал сумели пробиться все четыре российских участника. Евгений Климов занял 16-е место в квалификации, Алексей Ромашов стал 21-м, Денис Корнилов - 26-м, Михаил Назаров - 33-м.

Всего в финал вышли 50 спортсменов. Лучший результат показал норвежец Роберт Юханссон, который в Пхёнчхане стал бронзовым призером на среднем трамплине, второе место занял его соотечественник и серебряный медалист Игр-2018 Йоханн Андре Форфанг.

17-летние надежды

В 04:00 мск стартует квалификация в слоупстайле у женщин - в этом виде фристайла участвуют 23 спортсменки, в том числе и 17-летние россиянки Лана Прусакова и Анастасия Таталина. Прусакова - чемпионка зимних Юношеских игр 2016 года, которая в нынешнем сезоне занимала седьмое и восьмое места на этапах Кубка мира. Таталина стала четвертой на этапе во французском Фон-Ромеу.

В финал выходят 12 лучших спортсменок по итогам лучшей из двух попыток в квалификации. Финал стартует в субботу в 06:00 мск, у каждой участницы будут по три попытки.

В 14:00 мск начнется квалификация в мужской акробатике, где выступят Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров и Павел Кротов. Максим Буров в нынешнем сезоне Кубка мира стал победителем в зачете акробатики, в январе выиграв этапы в американских Дир-Вэлли и Лейк-Плэсиде. На старт выйдут 25 спортсменов, по итогам первой квалификации шесть лучших выйдут в финал, остальные участники разыграют еще шесть путевок в решающую стадию во второй квалификации. Финал в этом виде пройдет 18 февраля.

В 05:00 мск состоятся соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте у женщин, где под первым номером стартует американка Линдси Вонн - олимпийская чемпионка Ванкувера в скоростном спуске. 33-летняя Вонн пять раз побеждала в общем зачете Кубка мира, однако последние сезоны у нее получились скомканными из-за травм. В нынешнем сезоне Вонн трижды победила в скоростном спуске, однако есть в ее активе победа и в супергиганте - во французском Валь-д'Изере.

На счету команды олимпийских атлетов из России в Пхёнчхане восемь медалей - две серебряные и шесть бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире и Никита Трегубов (скелетон), бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км свободным стилем) и Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м).