Большунов и Спицов стартуют в составе лыжной эстафетной команды на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей будет разыграно в воскресенье на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фристайле.

В 09:15 мск стартует мужская лыжная эстафета 4х10 км, где выступит российская четверка - Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Спицов и Большунов в Пхёнчхане уже выиграли бронзовые медали - в гонке на 15 км свободным стилем и спринте классическим стилем соответственно. Серебряный призер чемпионата мира в эстафете Ларьков стал на нынешних Играх 20-м в 15-километровой гонке и 30-м в скиатлоне, тогда как Червоткин дебютирует на нынешнем турнире.

На старт мужской эстафеты выйдут 14 команд. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи в эстафете победила сборная Швеции, тогда как год назад на чемпионате мира в финском Лахти первое место заняли норвежцы. Российская команда, за которую выступали Ларьков, Червоткин, а также не получившие от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры-2018 Александр Бессмертных и Сергей Устюгов, финишировала второй.

Накануне бронзовые медали выиграли российские лыжницы в эстафете 4 по 5 км, уступив лишь соперницам из Норвегии и Швеции. В Пхёнчхане российские лыжники завоевали уже четыре бронзовые награды. Помимо Большунова, Спицова и женской эстафеты, третье место в спринте классическим стилем заняла Юлия Белорукова, которая является двукратным призером Олимпиады.

Завершение группового турнира

В мужском хоккейном турнире в воскресенье завершится групповая стадия. В группе А на победу в квартете претендуют сразу три сборные - Чехии (5 очков), Канады (4) и Швейцарии (3). В 10:40 мск сыграют команды Чехии и Швейцарии, чехам для выхода в четвертьфинал с первого места достаточно победы даже в овертайме или серии буллитов. Швейцарская сборная может стать первой лишь в случае выигрыша в основные 60 минут, но при этом им необходимо дождаться сенсационного результата в заключительной встрече группы - поражения канадцев от хозяев олимпийского турнира из Южной Кореи (эта встреча стартует в 15:10 мск).

Канадцы избегут дополнительного матча в плей-офф, если победят хозяев с разницей в четыре шайбы или более. Такого результата им хватит для выхода в 1/4 финала даже со второго места. Хоккеисты Южной Кореи проиграли два стартовых матча и сыграют в 1/8 финала 20 февраля.

В группе С первое место разыграют сборные Швеции и Финляндии, у которых по шесть очков. Победитель матча (начало в 15:10 мск) получит путевку в четвертьфинал, проигравшая команда сохранит минимальные шансы на выход в 1/4 финала как лучшая из числа занявших вторые места в трех группах. В 06:10 мск сыграют не набравшие пока ни одного очка команды Германии и Норвегии.

Четвертьфинальные матчи мужского турнира состоятся 21 февраля. Первым участником этой стадии стала команда олимпийских атлетов из России, которая в субботу стала победителем группы В.

В женском турнире состоятся два матча турнира за 5-8-е места. Проигравшая накануне российским хоккеисткам со счетом 2:6 команда Швейцарии в 06:10 мск сыграет с объединенной командой Кореи, в 10:40 мск начнут встречу сборные Швеции и Японии.

Полуфиналы у женщин состоятся в понедельник. Команда олимпийских атлетов из России сыграет со сборной Канады, а американки встретятся с хоккеистками из Финляндии.

Еще одна дуэль Фуркада и Бё

В 14:15 мск начнется биатлонная гонка с масс-старта у мужчин, где заявлены 30 участников, которые отобрались по итогам выступлений в нынешнем сезоне Кубка мира и в предыдущих гонках в Пхёнчхане. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев в число участников этой гонки не попали.

В текущем сезоне два масс-старта на Кубке мира выиграл француз Мартен Фуркад - олимпийский чемпион Игр 2018 года в гонке преследования, одна победа есть и у норвежца Йоханнеса Бё, который здесь стал лучшим в индивидуальной гонке. На прошлогоднем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в масс-старте победил немец Симон Шемп, а олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи в этом виде стал Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии.

В воскресенье пройдут две сессии в мужском турнире по керлингу и одна - в женских соревнованиях. Российские керлингистки пропускают очередной игровой день. Команда Виктории Моисеевой в пяти матчах одержала лишь одну победу и делит девятое место с датчанками. По четыре победы в активе у сборных Швеции и Японии.

Голикова стартует на 500-метровке

В 14:56 мск стартует забег на 500 м у женщин в конькобежном спорте, где выступят 32 спортсменки, среди них - россиянка Ангелина Голикова, которая побежит в последней паре с чемпионкой Европы Ванессой Херцог из Австрии. Голикова в нынешнем сезоне занимала второе и дважды третье места на этапах Кубка мира, став в январе в Коломне серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 500 м.

Главным фаворитом в этом виде является чемпионка мира японка Нао Кодайра, которая в Пхёнчхане стала второй на 1000 м. На дистанции вдвое короче Кодайра выиграла семь стартов в нынешнем сезоне Кубка мира. Ее главный конкурент - олимпийская чемпионка Сочи Ли Сан Хва из Южной Кореи, на медали также вправе претендовать Херцог и чешка Каролина Эрбанова.

В 14:00 мск пройдут четвертьфиналы мужской командной гонки преследования, где выступят сборные Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Южной Кореи и Японии. Финальные соревнования в этом виде состоятся 21 февраля.

Старт бобслейного турнира

В воскресенье стартуют олимпийские соревнования бобслеистов. Состоятся две первые попытки в мужских двойках, где выступят российские экипажи Алексея Стульнева и Василия Кондратенко, а также Максима Андрианова и Юрия Селихова, которые по итогам нынешнего кубкового сезона заняли соответственно 12-е и 18-е места. При этом экипаж Стульнева дважды занимал пятые места на этапах Кубка мира.

Сильнейший российский экипаж во главе с Алексеем Касьяновым отстранен МОК от участия в Олимпиаде 2018 года за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года, аннулирован и его результат в Сочи, где он стал четвертым.

В нынешнем сезоне на восьми стартах Кубка мира победили шесть разных экипажей. В общем зачете выиграл канадец Джастин Криппс, в тройку вошли семикратный чемпион мира Франческо Фридрих из Германии и еще один канадский экипаж - Криса Спринга. Соревнования начнутся в 14:05 мск.

Решающие третья и четвертая попытки в мужских двойках состоятся 19 февраля.

Медальные надежды во фристайле

Два комплекта медалей будут разыграны во фристайле, мужчины будут соревноваться в слоупстайле и акробатике. Участники турнира по слоупстайлу начнут выступления с квалификации в 04:00 мск, первая финальная попытка запланирована на 07:15. На старт выйдут 30 спортсменов, россиян среди них нет. По итогам лучшей попытки из двух квалификационных 12 спортсменов выйдут в финал, где им предстоит выполнить еще три попытки.

В 14:00 мск стартует финал в акробатике, где выступят российские спортсмены Илья Буров и Павел Кротов. Накануне Кротов вышел в финал уже из первой квалификации, Буров же показал лучший результат во второй группе. Не сумели пробиться в финал победитель зачета Кубка мира нынешнего сезона в акробатике Максим Буров и Станислав Никитин.

В первом финале выступят 12 спортсменов, во вторую попытку выйдут девять лучших, в третью - шесть сильнейших.

В горнолыжном спорте запланированы соревнования в гигантском слаломе у мужчин, где участникам предоставляются две попытки. На старт в 04:15 мск выйдут 110 спортсменов, в том числе россиянин Иван Кузнецов. В нынешнем сезоне трижды на кубковых этапах побеждал шестикратный обладатель Кубка мира австриец Марцель Хиршер. В Пхёнчхане он выиграл первое олимпийское золото - в комбинации, среди его главных конкурентов - француз Алексис Пинтюро и Хенрик Кристофферсен из Норвегии.

На счету команды олимпийских атлетов из России девять медалей - две серебряные и семь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире и Никита Трегубов в скелетоне, бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м) и женской лыжной эстафетной команды.