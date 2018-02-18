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ОКР окажет всяческую поддержку сноубордисту Олюнину, получившему тяжелую травму на Играх

Спорт
18 февраля, 6:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, февраля. /ТАСС

Россиянин в пятницу перенес операцию в одной из южнокорейских клиник после травмы, которую он получил в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу

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Николай Олюнин

Николай Олюнин

©  EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюлин, получивший тяжелую травму во время олимпийских соревнований, получит полную поддержку со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил журналистам руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Олюнин в пятницу перенес операцию в одной из южнокорейских клиник после травмы, которую он получил в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. В процессе обследования выяснилось, что Олюнин в трех местах сломал ногу, а также повредил мениск.

"Николаю операцию провел один из лучших врачей Южной Кореи. Надеемся на скорейшее выздоровление Олюнина и будем оказывать всяческую поддержку ему и его семье", - сказал Поздняков.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.

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