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Роджер Федерер стал победителем турнира ATP в Роттердаме

Спорт
18 февраля, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

В финале турнира швейцарец победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:2

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 18 февраля. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (общий призовой фонд - €1,8 млн).

В финальном матче Федерер, посеянный на турнире под первым номером, победил болгарина Григора Димитрова (2) со счетом 6:2, 6:2.

В понедельник 36-летний швейцарец станет самым возрастным лидером рейтинга ATP, опередив испанца Рафаэля Надаля.

Федерер 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Всего на его счету теперь 97 титулов ATP.

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