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МОК незамедлительно отреагирует в случае провокаций в отношении российских атлетов

Спорт
19 февраля, 6:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс напомнил, что в Олимпийской деревне есть люди, которые следят за поведением в отношении спортсменов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) незамедлительно отреагирует на провокации в отношении российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков сообщил, что МОК будет тщательным образом расследовать любые провокации в адрес России на Играх в Пхёнчхане.

"В Олимпийской деревне есть люди, которые следят за поведением в отношении спортсменов. Но если будут случаи провокации в отношении членов российской делегации или спортсменов, МОК будет немедленно реагировать на это", - сказал Адамс.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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