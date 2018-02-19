МОК незамедлительно отреагирует в случае провокаций в отношении российских атлетов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) незамедлительно отреагирует на провокации в отношении российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков сообщил, что МОК будет тщательным образом расследовать любые провокации в адрес России на Играх в Пхёнчхане.

"В Олимпийской деревне есть люди, которые следят за поведением в отношении спортсменов. Но если будут случаи провокации в отношении членов российской делегации или спортсменов, МОК будет немедленно реагировать на это", - сказал Адамс.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.