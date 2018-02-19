Российская сноубордистка Софья Федорова не смогла выйти в финал ОИ в биг-эйре

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Представительница команды олимпийских атлетов из России сноубордистка Софья Федорова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине биг-эйр.

В своей лучшей попытке россиянка показала результат 64 балла. Первое место в квалификации заняла австрийка Анна Гассер (98), второе - японка Юка Фудзимори (94,25), третье - ее соотечественница Рейра Ивабути (92,75).

Финал в данной дисциплине пройдет 23 февраля. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.