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Российская сноубордистка Софья Федорова не смогла выйти в финал ОИ в биг-эйре

Спорт
19 февраля, 6:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

В своей лучшей попытке россиянка показала результат 64 балла

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Софья Федорова

Софья Федорова

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Представительница команды олимпийских атлетов из России сноубордистка Софья Федорова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине биг-эйр.

В своей лучшей попытке россиянка показала результат 64 балла. Первое место в квалификации заняла австрийка Анна Гассер (98), второе - японка Юка Фудзимори (94,25), третье - ее соотечественница Рейра Ивабути (92,75).

Финал в данной дисциплине пройдет 23 февраля. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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