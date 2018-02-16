Российская сноубордистка Васильцова не получила травм при падении на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Васильцова не получила травм после падения в четвертьфинальном заезде в дисциплине сноуборд-кросс на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер российских сноубордистов Денис Лампартер.

"Все нормально", - ответил Лампартер на вопрос о состоянии спортсменки.

Васильцова упала в четвертьфинальном заезде и не сумела самостоятельно подняться. Спортсменка была отправлена в медицинский центр. В четверг травму во время полуфинального заезда получил россиянин Николай Олюнин, у которого позднее был диагностирован перелом голени.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.