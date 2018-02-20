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МОК: случай с Загитовой не уникален, но WADA старается не брать пробы во время тренировок

Спорт
20 февраля, 6:27 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

Накануне у фигуристки произвели забор крови, после чего допинг-офицеры посчитали нужным произвести и забор мочи

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Случай с проверкой российской фигуристки Алины Загитовой на допинг во время Олимпийских игр в Пхёнчхане не уникален, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старается не брать пробы во время тренировок, но иногда такое случается. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

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Накануне у Загитовой произвели забор крови, после чего допинг-офицеры посчитали нужным произвести и забор мочи. 15-летняя спортсменка перенервничала, в результате чего процедура затянулась более чем на четыре часа. Из-за этого фигуристка не смогла провести тренировку в понедельник.

"Я не знаю этого конкретного случая. К сожалению, такое иногда возникает, это не уникальная ситуация. WADA делает все, чтобы тестирование не проходило во время тренировок, но иногда такое случается. Следует обращаться в WADA за комментарием по этому делу", - сказал Адамс.

Фигуристки исполнят короткую программу на Играх 21 февраля.

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