ЦСКА поборется с "Црвеной Звездой" за выход в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА в среду на своем поле проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".

После ничьей в первой игре в Белграде (0:0) 13 февраля "Црвена Звезда" находится в лучшем положении, для выхода в следующую стадию сербский клуб устроит и голевая ничья (сербы пройдут дальше за счет забитых голов на чужом поле). Если основное время встречи завершится со счетом 0:0, командам предстоит провести дополнительные 30 минут, а если и они завершатся вничью, то серию пенальти.

"Црвена Звезда" в текущем розыгрыше турнира не пропустила ни одного гола в гостевых встречах, при этом ЦСКА считается фаворитом противостояния. Букмекеры накануне матча оценивают шансы армейцев примерно в три раза выше, чем соперника.

Для сербского клуба текущий сезон складывается удачно. Команда впервые с 1991 года вышла в плей-офф еврокубка. В чемпионате страны белградцы ушли на зимнюю паузу в качестве лидера с девятиочковым отрывом от "Партизана".

ЦСКА играет в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2011/12. Тогда армейцы в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили мадридскому "Реалу" (1:1 дома и 1:4 в гостях). В чемпионате страны московский клуб после 20 туров занимает пятое место и отстает от лидирующего столичного "Локомотива" на 10 очков.

ЦСКА без Головина

ЦСКА из-за перебора желтых карточек не сможет помочь один из лидеров команды - полузащитник Александр Головин. "В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать", - отметил накануне игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В составе белградцев под вопросом участие одного из лидеров атаки - Ричарда Боакье.

Игра между ЦСКА и "Црвеной Звездой" является принципиальной для болельщиков команд. В первой встрече поклонники армейцев устроили масштабное шоу с использованием пиротехники. Традиционно фанаты сербского клуба имеют теплые отношения с болельщиками московского "Спартака" - принципиальным соперником армейцев. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал изданию "Известия", что клуб не будет препятствовать проходу болельщиков "Спартака" на гостевой сектор.

Клубы против переноса матча

На матч уже продано около 16 тысяч билетов при вместимости стадиона "ВЭБ-Арена" в 30 тыс. Причиной невысокого интереса может служить погода в Москве, согласно прогнозам синоптиков, на начало встречи ожидается температура воздуха около 13 градусов мороза. В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что организация не имеет фиксированной температуры, при которой нельзя проводить встречи. Однако там подчеркнули, что в случае температуры воздуха ниже 15 градусов матч проводится при согласии обеих сторон.

Гончаренко и главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич считают, что матч переносить не нужно. По словам тренера московского клуба, внутри стадиона температура будет выше, чем за ним. Его визави подчеркнул, что оба соперника находятся в равных условиях и игроки смогут приспособиться к погоде.

Виктор Гончаренко призвал подопечных внимательно отнестись к ответной встрече. По его мнению, у "Црвены Звезды" очень хорошо поставлена атака и комбинационные действия. "Могут быть разные варианты, но нам нужно сделать так, чтобы не сыграли сильные стороны соперника", - сказал он накануне игры.

Сербский специалист отметил, что предстоящая игра не является особенной для команды. "Как и в матчах чемпионата Сербии, мы будем играть только на победу, за честь клуба, за честь страны. Футболисты будут выкладываться по максимуму, чтобы добиться положительного результата", - заявил он.

История и статистика

В Белграде клубы впервые провели очную встречу. ЦСКА дважды встречался с другим сербским клубом - "Партизаном". В 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 армейцы обыграли соперника по сумме двух матчей со счетом 3:1. В итоге ЦСКА выиграл турнир, обыграв в финале португальский "Спортинг".

"Црвена Звезда" играла с российскими клубами восемь раз - с "Динамо", "Ротором", "Зенитом" и "Краснодаром". Сербы два раза проходили в следующую стадию. Последняя встреча пришлась на квалификацию текущего розыгрыша Лиги Европы. В раунде плей-офф "Црвена Звезда" обыграла "Краснодар" (2:3 на выезде, 2:1 дома).

ЦСКА не выигрывал на своем поле в последних пяти матчах весенней стадии еврокубков. Армейцы не побеждали в трех предыдущих домашних матчах Лиги Европы, один раз сыграв вничью и дважды проиграв. При этом ранее московский клуб брал верх во всех пяти двухматчевых противостояниях в еврокубках, которые начинал ничьей на выезде. В последний раз это случилось в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2008/09, когда после ничьей в Бирмингеме со счетом 1:1 ЦСКА победил дома "Астон Виллу" - 2:0.

Сербский клуб 10 раз начинал двухматчевые противостояния в еврокубках с ничьей на своем поле и пять раз проходил в следующий круг.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" начнется в 20:00 мск. Главный судья - Павел Рачковский из Польши.