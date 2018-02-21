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"Бавария" разгромила "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт
21 февраля, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

По дублю оформили Томас Мюллер и Роберт Левандовский

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Роберт Левандовский

Роберт Левандовский

© EPA-EFE/LUKAS BARTH

ТАСС, 21 февраля. Немецкая "Бавария" победила турецкий "Бешикташ" со счетом 5:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

Голы в матче забили Томас Мюллер (43-я и 66-я минуты), Кингсли Коман (53) и Роберт Левандовский (79, 88).

На 16-й минуте с поля был удален хорватский защитник турецкой команды Домагой Вида. Игрок заработал удаление за фол последней надежды.

В составе "Бешикташа" 57 и 69 минут соответственно отыграли два бывших игрока московского ЦСКА Вагнер Лав и Джанер Эркин. Бразильский нападающий Вагнер Лав выступал за армейцев в 2004-2012, 2013 годах, проведя за команду 259 матчей, в которых забил 124 гола. Турецкий полузащитник сыграл 49 матчей за ЦСКА и забил два мяча (2007-2010).

Ответная встреча пройдет 14 марта в Стамбуле.

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