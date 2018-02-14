"Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

У итальянцев два мяча забил Гонсало Игуаин (2-я и 9-я минуты), став автором самого быстрого дубля в истории турнира. У гостей забитыми мячами отметились Гарри Кейн (35) и Кристиан Эриксен (72). На 45-й минуте Игуаин не сумел реализовать пенальти. Для Кейна гол стал девятым в первых девяти матчах в Лиге чемпионов в карьере, он стал первым игроком за всю историю проведения турнира, кому удалось достичь таких статистических показателей.

Ранее "Ювентус" и "Тоттенхэм" не проводили очных встреч в рамках крупных международных турниров. "Тоттенхэм" впервые в своей истории дошел до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, на групповой стадии турнира команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью, что позволило ей набрать больше очков (15), чем все остальные клубы в текущем розыгрыше турнира. "Ювентус" впервые с ноября прошлого года пропустил два и более гола за встречу - 19 ноября в игре чемпионата Италии туринцы проиграли "Сампдории" - 2:3.

Ответный матч 1/8 финала между клубами пройдет 7 марта в Лондоне.