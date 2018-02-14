"Реал" сыграет с "Пари Сен-Жермен" в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 февраля. Первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов будут сыграны в среду в Мадриде и Порту. Победитель Лиги чемпионов двух последних лет "Реал" принимает французский "Пари Сен-Жермен", "Порту" сыграет с английским "Ливерпулем".

Противостояние "Реала" и ПСЖ, который возглавляет испанский специалист Унаи Эмери, считается главным событием первой стадии плей-офф - мадридский клуб вновь не сумел занять первое место в своей группе и получил в соперники одного из фаворитов Лиги чемпионов. Нынешний сезон для наставника команды Зинедина Зидана получается непростым, хотя "Реал" уже выиграл два титула - Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В чемпионате Испании королевский клуб на 17 очков отстает от "Барселоны", а из розыгрыша Кубка страны мадридцев выбил скромный "Леганес".

Еще месяц назад испанская пресса называла шансы "Реала" в матчах с французским суперклубом минимальными - команда Зидана выглядела беспомощной, как и ее лидер Криштиану Роналду. Впрочем, после возвращения в строй после травмы Гарета Бэйла дела пошли на поправку. Три из четырех последних матчей чемпионата "Реал" выиграл с крупным счетом, в прошлую субботу разгромив "Реал Сосьедад" - 5:2. Хет-триком в этой встрече отметился Роналду, который довел счет своим мячам в нынешнем чемпионате до приемлемой цифры - 11.

При этом вновь не забил Карим Бензема, на счету которого лишь два гола в чемпионате и дубль в ворота кипрского АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Пассивная трансферная политика руководства "Реала", которое не без согласований с Зиданом за год не купило ни одного форварда, оставила французского специалиста без особого выбора. Вместо Бензема может сыграть разве что 20-летний Борха Майораль, альтернативой является и возвращение к модели с двумя форвардами - Роналду и Бэйлом.

"Мы завтра не будем никому ничего доказывать. Неважно, что о нас говорят, мы выйдем на поле и будем работать", - заявил Зидан.

ПСЖ усилил Диарра

На фоне проблемного "Реала" "Пари Сен-Жермен" смотрится отлаженной машиной, хотя внутренних проблем у парижан также хватает. Если "Реал" уже смирился с проигранным чемпионским титулом, то ПСЖ должен вернуть себе звание сильнейшего клуба Франции, парижане опережают "Монако" на 12 очков. В 25 матчах парижане забили 76 голов (на счету "Реала" 50 мячей в 22 встречах чемпионата Испании), из которых 21 на счету уругвайца Эдинсона Кавани, еще 11 провел бразилец Неймар. В субботу парижане победили в гостях "Тулузу" (1:0) благодаря автоголу соперника.

Если "Реал" никого не дозаявил на плей-офф (новичков у мадридцев попросту нет), то "Пари Сен-Жермен" усилил центр поля опытным Лассиной Диарра, который поиграл за "Анжи" и "Локомотив", а в составе "Реала" выиграл чемпионат Испании в 2012 году. С его приходом выпал из состава опытный итальянец Тьяго Мотта, который останется вне заявки на матч.

Для парижского клуба и особенно его главного тренера Унаи Эмери предстоящая серия с "Реалом" будет во многом определяющей. Потратив астрономическую сумму на приобретение Неймара, ПСЖ нацелился на победу в Лиге чемпионов, и поражение уже в 1/8 финала, пусть даже в матчах с сильнейшим клубом Европы двух последних лет, станет настоящей катастрофой. К тому же все помнят события годичной давности, когда на этой же стадии ПСЖ в первом домашнем матче разгромил "Барселону" со счетом 4:0, затем позволив сопернику отыграться - 6:1.

Сейчас парижане первый матч проводят на выезде, к тому же команда с Неймаром стала гораздо сильнее, прежде всего в атаке, куда пришел еще и Килиан Мбаппе. В групповом турнире ПСЖ забил рекордные 25 мячей, а на счету Неймара и Кавани по шесть голов. Однако Роналду в групповой стадии выступил еще сильнее, отличившись девять раз и установив свое достижение - ранее никто на предварительной стадии не забивал в каждой игре.

Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало - 22:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Пропустит игру дисквалифицированный защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.

"Ливерпуль" без Коутиньо, но с ван Дейком

В Порту местный клуб встречается с английским "Ливерпулем", который в своей группе опередил, в числе других, московский "Спартак". Впервые с 2009 года "Ливерпуль" сыграет в плей-офф Лиги чемпионов - девять лет назад команда добралась до четвертьфинала, где уступила "Челси" (1:3, 4:4). Нынешний "Ливерпуль" едва ли не сильнейший в новейшей истории титулованного клуба, которому явно не хватает трофеев - как на национальном уровне, так и в Европе.

Зимой "Ливерпуль" усилил состав защитником из Нидерландов Вирджилом ван Дейком, который перешел из "Саутгемптона" за сумму, оцениваемую в 75 млн фунтов (около €85 млн). Компенсировать эти затраты удалось продажей в "Барселону" бразильца Филиппе Коутиньо, потеря которого может сказаться на игре команды. В групповом турнире Лиги чемпионов Коутиньо забил пять мячей, сделав хет-трик во встрече со "Спартаком" (7:0).

Подопечные Юргена Клоппа в чемпионате Англии занимают третье место, на 18 очков отставая от лидера - "Манчестер Сити", и на два - от "Манчестер Юнайтед". В воскресенье "Ливерпуль" со счетом 2:0 победил в гостях "Саутгемптон", отличились Роберто Фирмино и один из лучших бомбардиров премьер-лиги египтянин Мохаммед Салах, который забил уже 22 гола.

"Порту" лидирует в чемпионате Португалии, на два очка опережая "Бенфику" при игре в запасе. Под руководством Сержиу Консейсау "Порту" проводит отличный сезон, а в воскресенье лидер в гостях разгромил "Шавиш" - 4:0. Дублем отметился бразильский форвард Соарес, который заменил лидера атак "Порту" камерунца Венсана Абубакара. В январе "Порту" усилил атаку ганцем Маджидом Уорисом, который поиграл в московском "Спартаке".

Матч начнется в 22:45 мск на стадионе "Драгау" в Порту, главный арбитр - Даниэле Орсато из Италии. Пропустят встречу дисквалифицированные защитник хозяев Фелипе и полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан.

Ответные матчи 1/8 финала в этих парах пройдут в Париже и Ливерпуле 6 марта.