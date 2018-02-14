"Манчестер Сити" разгромил "Базель" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 14 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над швейцарским "Базелем" со счетом 4:0 в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Авторами забитых мячей стали Илкай Гюндоган (14-я и 53-я минуты), Бернарду Силва (18), Серхио Агуэро (23). Гюндоган не забивал за англичан в течение месяца - в последний раз он отметился забитым голом 14 января в проигранной встрече чемпионата Англии с "Ливерпулем" (3:4).

Данная победа стала для "Манчестер Сити" 34-й в текущем сезоне во всех турнирах и 13-й, в которой игроки команды забили соперникам четыре гола и более. "Манчестер Сити" уже одержал больше побед, чем за весь прошлый сезон (33).

Ответная встреча между командами состоится 7 марта в Манчестере.