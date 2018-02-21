"Тампа" победила "Вашингтон" в матче НХЛ, Овечкин и Кучеров забросили по шайбе

ТАСС, 21 февраля. "Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" отличились Ларс Эллер (30-я минута), Александр Овечкин (52). За "Тампу" шайбы забросили Брэйден Поинт (3, 18), Крис Кунитц (17), Никита Кучеров (53). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков.

Кучеров лидирует списке бомбардиров лиги текущего сезона с 78 очками (32 шайбы + 46 передач), Овечкин забил больше всех голов - 36.

"Тампа" лидирует в Восточной конференции с 83 очками. "Вашингтон" занимает четвертое место (75). В следующем матче 23 февраля "Тампа" сыграет в гостях против "Оттавы", "Вашингтон" на выезде встретится с "Флоридой".

"Сент-Луис" дома проиграл "Сан-Хосе" - 2:3, в составе хозяев шайбами отметились российские форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

"Коламбус" на выезде обыграл "Нью-Джерси" - 2:1. Российский форвард гостей Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. В других матчах "Филадельфия" победила "Монреаль" (3:2 ОТ), "Нэшвилл" - "Детройт" (3:2), "Торонто" - "Флориду" (1:0), "Лос-Анджелес" - "Виннипег" (4:3).