Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. "Вашингтон" в гостях одержал победу над "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Овечкин (22-я минута), Джон Карлсон (34) и Евгений Кузнецов (60). У хозяев отличились Кайл Окпосо (53) и Эвандер Кейн (60).

Для 32-летнего Овечкина, который был признан первой звездой встречи, данная шайба стала 35-й в текущем сезоне, он стал 12-м игроком за всю историю НХЛ, кому удавалось забросить как минимум 35 шайб в 10 сезонах. Всего в текущем сезоне российский форвард набрал 66 очков в 59 играх и возглавляет снайперскую гонку. На счету Кузнецова 59 матчей и 55 (16+39) очков.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 75 очков после 59 матчей, "Баффало" с 45 очками в 60 встречах идет 16-м.

В следующем матче "Вашингтон" 21 февраля примет "Тампу", двумя днями позже "Баффало" сыграет в гостях с "Детройтом".