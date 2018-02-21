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Фристайлист Омелин заявил, что завершил выступление на ОИ из-за грубых ошибок

Спорт
21 февраля, 7:45 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 21, февраля. /ТАСС

Россиянин не сумел преодолеть стадию 1/8 финала на Играх в ски-кроссе

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Игорь Омелин (справа)

Игорь Омелин (справа)

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Игорь Омелин недоволен своим выступлением на Олимпийских играх, считая, что допустил грубые ошибки во время 1/8 финала в ски-кроссе. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Ранее Омелин не сумел преодолеть стадию 1/8 финала на Играх в ски-кроссе.

"Недоволен выступлением, хотя это моя первая Олимпиада, - сказал Омелин. - Задачу минимум - отобраться на Игры - я выполнил. Если бы прошел первый заезд, то это было бы хорошо, оценка - удовлетворительно. Шансы пройти дальше были, соперники допускали ошибки".

"Я думал, что обгоню их, но сам допустил две грубые ошибки", - добавил спортсмен.

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