Фристайлист Омелин заявил, что завершил выступление на ОИ из-за грубых ошибок

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Игорь Омелин недоволен своим выступлением на Олимпийских играх, считая, что допустил грубые ошибки во время 1/8 финала в ски-кроссе. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Ранее Омелин не сумел преодолеть стадию 1/8 финала на Играх в ски-кроссе.

"Недоволен выступлением, хотя это моя первая Олимпиада, - сказал Омелин. - Задачу минимум - отобраться на Игры - я выполнил. Если бы прошел первый заезд, то это было бы хорошо, оценка - удовлетворительно. Шансы пройти дальше были, соперники допускали ошибки".

"Я думал, что обгоню их, но сам допустил две грубые ошибки", - добавил спортсмен.