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Мамаев считает, что выйти в финал в биг-эйре на ОИ ему помешало уменьшение трамплина

Спорт
21 февраля, 7:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 21, февраля. /ТАСС

Россиянин отметил, что в Пхёнчхане он получил большой опыт

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Антон Мамаев

Антон Мамаев

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Антон Мамаев, не сумевший по итогам квалификации пробиться в финал олимпийского турнира в дисциплине биг-эйр, считает, что лишился шансов выйти в решающую стадию из-за решения организаторов уменьшить трамплин. Об этом Мамаев сообщил журналистам.

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"У меня сегодня практически ничего не получилось, - признался Мамаев. - Я хотел сделать другой, более сложный трюк, но вместо этого пришлось показывать упрощенный, потому что трамплин оказался маленький и не позволил сделать то, что я хочу. К сожалению, не удалось пройти в финал, но с имеющимися трюками рассчитывать на выход в решающую стадию было очень сложно, нужно было очень далеко улетать".

"В прошлом году здесь был этап Кубка мира, на этом же месте, но тогда трамплин был больше, - продолжил спортсмен. - И тогда здесь можно было делать более сложные трюки. Я готовился к тому трамплину и готовил трюки именно под него. Но в целом трамплин очень хороший".

Мамаев отметил, что в Пхёнчхане он получил большой опыт. "Здесь очень прикольно, - сказал спортсмен. - Я ожидал, что на Олимпиаде все будет очень строго, а здесь дружелюбная атмосфера, все улыбаются друг другу, отдыхают - люди не думают только о тренировках. Я даже удивлен этому".

"Есть какие-то сложности с выступлением под олимпийским флагом? - продолжил Мамаев. - Да никаких. Я вижу здесь российские флаги, которые держат не только мои соотечественники. Есть ребята из Америки с нашими флагами, мой друг из Испании приехал сюда и тоже сидит на трибуне с российским флагом".

"Во взаимоотношениях с соперниками тоже особых проблем нет. Мы выступаем все вместе уже давно. Знаем друг друга хорошо", - подытожил спортсмен.

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