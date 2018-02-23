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Медведев поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде

Спорт
23 февраля, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим выступлением на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

"Блестящее выступление наших фигуристок в Пхёнчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!" - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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Фигуристка Загитова завоевала золото Олимпиады, Медведева - серебро

 

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