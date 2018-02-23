Медведева: болельщики на ОИ-2018 знают, за какую страну выступают российские фигуристы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Болельщики на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в курсе, за какую страну выступают российские фигуристы. Такое мнение на пресс-конференции высказала российская фигуристка Евгения Медведева.

В пятницу россиянка Алина Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль.

"Я много раз говорила - неважно, какие обстоятельства, люди знают, кто мы. Зрители на трибунах сегодня это доказали", - сказала Медведева.

Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Решение о том, сможет ли российская команда пройти на церемонии закрытия Игр под флагом РФ, будет принято 24 февраля.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.