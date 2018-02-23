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Загитова надеется, что Медведева счастлива серебру Олимпийских игр

Спорт
23 февраля, 9:25 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что не расстроилась бы от завоевания серебряной медали Олимпиады

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова надеется, что другая российская фигуристка Евгения Медведева счастлива серебряной награде соревнований. Такое мнение Загитова высказала журналистам.

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В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, ее соотечественница Евгения Медведева завоевала серебряную медаль.

"Жаль ли мне Медведеву? Я думаю, что для нее эта медаль как олимпийская золотая. Она шла на протяжении нескольких лет к этому, она доказывала это своими титулами. Думаю, она сейчас тоже счастлива, как я", - сказала Загитова.

"Я не понимала, выиграю или нет. Я бы не сильно расстроилась, если бы проиграла. Серебро для меня здесь тоже было бы золотом. Друг другу сказали теплые слова", - заключила россиянка.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

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