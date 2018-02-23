Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял российского хоккеиста Рыкова в "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 23 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял права на российского защитника Егора Рыкова в "Нью-Йорк Рейнджерс" на австрийского нападающего Михаэля Грабнера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также "Рейнджерс" получили от "Нью-Джерси" выбор во втором раунде драфта в 2018 году.

Рыков был выбран "Нью-Джерси" под 132-м номером на драфте 2016 года. 20-летний россиянин не провел ни одного матча в НХЛ. С 2015 года Рыков выступает за санкт- петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), с которым он в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне Рыков провел 51 игру в КХЛ, забросив две шайбы и отдав 12 результативных передач.

Грабнер за свою карьеру в НХЛ выступал за "Ванкувер", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Торонто". В текущем сезоне 30-летний австриец провел 59 матчей, в которых забросил 25 шайб и отдал шесть голевых передач.