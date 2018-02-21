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"Бостон" победил "Эдмонтон" в матче НХЛ, Худобин отразил 18 бросков

Спорт
21 февраля, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бостонского клуба

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Антон Худобин

Антон Худобин

© AP Photo/Tony Avelar

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Бостон" победил "Эдмонтон" со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер команды гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.

В составе "Бостона" голы забили Ноэль Аккиари (45-я минута), Мэтт Гржельчик (52) и Давид Крейчи (59). У "Эдмонтона" шайбы забросили Райан Строум (19) и Джулхар Хаира (32).

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Худобин провел 20-ю игру в стартовом составе в текущем сезоне и одержал 13-ю победу. В матче против "Бостона" россиянин отразил 18 из 20 бросков.

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 11 минут и 20 секунд, успев отметиться результативной передачей, одним броском и одним силовым приемом. Слепышев отдал четвертую голевую передачу в текущем чемпионате, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 29 матчах.

"Бостон" выиграл вторую встречу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. "Эдмонтон" идет на 14-й строчке на Западе, имея в активе 52 очка после 59 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Бостон" в гостях сыграет против "Торонто", "Эдмонтон" в четверг на своей площадке встретится с клубом "Колорадо".

В другом матче "Сент-Луис" дома уступил "Сан-Хосе" со счетом 2:3. В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили россияне Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне, Тарасенко отличился в 24-й раз. Барбашев сыграл в матче 13 минут 15 секунд, отметившись голом после единственного броска по воротам соперника и двумя силовыми приемами, он был признан третьей звездой встречи.

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