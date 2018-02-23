Дебютная шайба Мамина в НХЛ помогла "Флориде" победить "Вашингтон"

ТАСС, 23 февраля. "Флорида" победила "Вашингтон" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" отличились Ларс Эллер (19-я минута) и Андре Бураковски (30) с передачи Александра Овечкина. За "Флориду" шайбы забросили Максим Мамин (5), Ник Бьюгстад (57) с передачи Евгения Дадонова, Винсент Трочек (60). Для 23-летнего Мамина шайба стала первой в НХЛ. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Восточной конференции с 75 очками, "Флорида" - 11-е (60). В следующем матче в воскресенье "Вашингтон" примет "Баффало", "Флорида" дома сыграет с "Питтсбургом".

В другом матче "Тампа" на выезде обыграла "Оттаву" со счетом 4:3. В составе гостей гол и результативную передачу на свой счет записал Владислав Наместников, форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми пасами.

"Торонто" победил "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 Б), "Миннесота" - "Нью-Джерси" (4:2), "Филадельфия" - "Коламбус" (2:1), "Монреаль" - "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1), "Баффало" - "Детройт" (3:2).