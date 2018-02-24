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МОК передал в CAS документы по делу уличенной в допинге бобслеистки Сергеевой

Спорт
24 февраля, 3:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Об этом выездная панель суда уведомила Международную федерацию бобслея и скелетона

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил российской бобслеисткой Надеждой Сергеевой на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Сергеевой были обнаружены следы сердечного препарата, который входит в список запрещенных.

"IBSF получил уведомление от выездной панели CAS о получении заявления от МОК относительно предполагаемого нарушения антидопинговых правил одним из спортсменов, - говорится в сообщении. - Дальнейшие комментарии последуют после решения CAS".

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

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