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Тренер: произошедшее с Сергеевой не может быть причиной ошибок экипажа Андрианова

Спорт
24 февраля, 6:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Российский бобслейный экипаж Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок после двух заездов

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Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов и Максим Андрианов (слева направо)

Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов и Максим Андрианов (слева направо)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Бобслеисты из экипажа Максима Андрианова являются опытными спортсменами, поэтому допущенные ими ошибки в первых двух заездах на олимпийских соревнованиях нельзя списать на психологию. Как рассказал журналистам тренер Сергей Журкин, психологический груз, связанный с допинговым нарушением Надежды Андриановой, не должен был отразиться на спортсменах.

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Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде

Российский бобслейный экипаж Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок после двух заездов. Днем ранее стало известно о положительной допинг- пробе у российской бобслеистки Сергеевой.

"Надя является членом нашей команды, ребята тоже, конечно, за нее переживают и волнуются, - заметил Журкин. - Но говорить о том, что именно эта весть стала причиной не совсем хорошего выступления, нельзя. Ребята все достаточно опытные, у них всякое бывало перед стартом. Сослаться на это мы не можем".

"Сегодня ребята в первом заезде провалили старт, тренеры и спортсмены находятся в шоке, - продолжил тренер. - Вечером постараемся все проанализировать, нужно понять причину всех ошибок. Сделаем так, чтоб завтра они показали все, на что способны".

Заключительные заезды бобов-четверок пройдут 25 февраля.

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