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Тренер: зарубежные тренеры переживают за бобслеистов РФ после допинг-случая с Сергеевой

Спорт
24 февраля, 6:11 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Сергей Журкин отметил, что международное бобслейное сообщество - это большая семья

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Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

© AP Photo/Andy Wong

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Зарубежные тренеры и спортсмены поддерживают своих российских коллег после случая с положительной допинг-пробой бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом сообщил журналистам тренер Сергей Журкин.

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества.

"Наши зарубежные коллеги сегодня не раз уже подходили ко мне и интересовались деталями всего произошедшего с Надеждой, - сказал Журкин. - Они переживают за нас. Международное бобслейное сообщество - это большая семья, все хорошо к нам относятся. На их вопросы, что же все-таки произошло, мы пока не можем ничего сказать, так как сами не разобрались в этом".

Как ранее сообщал ТАСС, Сергеева отказалась от вскрытия пробы "Б" и уже покинула Пхёнчхан.

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