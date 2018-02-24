WADA и медики олимпийцев из РФ ведут расследование причин положительной пробы Сергеевой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) совместно с медицинским штабом делегации олимпийских атлетов из России ведут тщательное расследование причин нарушения бобслеисткой Надеждой Сергеевой антидопинговых правил. Об этом сообщил журналистам тренер Сергей Журкин.

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях женских экипажей бобов- двоек. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие запрещенного вещества.

"Сейчас идет тщательное расследование, офицеры WADA находятся в тесном сотрудничестве с нашими врачами, - сказал Журкин. - Все пытаются понять, в чем причина нарушения. Надя два раза сдавала здесь допинг-пробы - 13 февраля все было нормально, а 18-го обнаружилось сверхмалое количество запрещенного вещества. Для нас все это очень странно, все находятся в шоке".

Как ранее сообщал ТАСС, Сергеева отказалась от вскрытия пробы "Б" и уже покинула Пхёнчхан.